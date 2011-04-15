Криптовалютные мошенники переходят на Android, ESET

ESET подготовила отчет о мошенничестве с криптовалютами в среде Android. Эксперты проанализировали деятельность злоумышленников и популярные схемы атак.



Резонанс вокруг криптовалют привлекает как пользователей "виртуальных денег", так и злоумышленников. В 2017 году мошенничество с криптовалютами захватило платформу Android. В основе атак - скрытый майнинг и кража данных кошельков и популярных обменных сервисов, подчеркивает ESET.



Распространенная уловка мошенников - создание поддельных приложений криптовалютных бирж. Подделки распространяются через Google Play и другие площадки, могут иметь высокий рейтинг и положительные отзывы. Тем не менее, их единственное предназначение - перехват логинов и паролей, которые затем используются для кражи средств. В 2017 году ESET обнаружила фишинговые приложения биржи Poloniex, причем подделки, имитирующие этот сервис, появляются до сих пор. Официального приложения Poloniex не существует.



Похожая схема применяется для взлома криптовалютных кошельков. Мошенники создают фишинговые приложения-кошельки для перехвата закрытых ключей и SEED-фраз (набора слов для восстановления кошелька). В этом случае риск пользователей выше - украденный пароль от биржи можно сбросить, но, если скомпрометирован закрытый ключ, содержимое кошелька потеряно. В последние месяцы эксперты ESET находили в Google Play подделки под MyEtherWallet - кошелек для криптовалюты Ethereum. Фишинговые приложения перехватывают ключи с помощью нескольких форм ввода. У оригинального MyEtherWallet также нет официального мобильного приложения.



Как и в среде Windows, в экосистеме Android растет число вредоносных программ-майнеров - несмотря на небольшую эффективность добычи криптовалюты на мобильных устройствах. Например, версия популярной игры Bug Smasher, обнаруженная ESET, добывала втайне от пользователей криптовалюту Monero. Игра-майнер набрала в Google Play от 1 до 5 млн загрузок.



Отдельный вид мошенничества - мобильные лжемайнеры. Их разработчики утверждают, что приложения добывают криптовалюту, но на самом деле они только показывают рекламу. Интересно, что мошенники не пытаются придать обещаниям правдоподобие - некоторые лжемайнеры, найденные специалистами ESET, предлагают добычу биткоинов или криптовалюты Ripple (XRP), майнинг которой в принципе невозможен.



ESET рекомендует выбирать приложения для обмена криптовалют и кошельки, соблюдая те же меры предосторожности, что при загрузке приложений мобильного банка. Загружая мобильное приложение того или иного криптовалютного сервиса, необходимо убедиться, что оно официальное - информация о нем должна быть на сайте.



Компания также рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта криптовалютной биржи или кошелька, если разработчик обеспечил такую возможность. Выбирая приложение в Google Play, надо обращать внимание на число загрузок, оценки и отзывы.



Кроме того, необходимо своевременно устанавливать обновления ОС Android и использовать современный антивирусный продукт для защиты от мобильных угроз.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 02.03.2018