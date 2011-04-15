Три профильных инвестора претендуют на покупку страховой компании "Югория"

Три профильных игрока заявили о желании участвовать в аукционе по продаже страховой компании правительства ХМАО — "Югории". Об этом Znak.com рассказал сегодня источник, знакомый с ситуацией.



По его словам, с двумя компаниями власти ХМАО вели ранее предварительные консультации, ещё один потенциальный инвестор объявил о намерении участвовать без переговоров с властями.



Официально торги по продаже 100% акций "Югории" были объявлены 19 февраля, тогда же стали известны условия открытого аукциона. На торги выставлено 3.4 млн с начальной ценой 2.8 млрд руб. Шаг аукциона — 72.3 млн руб.



Для участия в торгах нужно не позднее 23 мая внести задаток в размере 578.6 млн руб.



Определение участников состоится 29 мая, сам аукцион назначен на 30 мая.



Это будет вторая за последние шесть лет попытка правительства ХМАО продать компанию. Первый раз на торги она выставлялась ещё в 2012 году. Тогда планировалось, что сделка принесёт бюджету не менее 5 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"