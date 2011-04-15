Банк России отозвал лицензии страховой компании "Селекта"

Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования страховой компании "Селекта", свидетельствует сообщение ЦБ.



Компания не устранила в установленный срок нарушения страхового законодательства, а именно, не соблюдала требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также порядок и условия инвестирования собственных средств и средств страховых резервов



В связи с отзывом лицензий СК "Селекта" обязана: принять решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.



Компания не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, должна уведомить страхователей (перестрахователей), перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.





"AK&M" от 02.03.2018