Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/03/2018
15:02

Банк России отозвал лицензии страховой компании "Селекта"

Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования страховой компании "Селекта", свидетельствует сообщение ЦБ.

Компания не устранила в установленный срок нарушения страхового законодательства, а именно, не соблюдала требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также порядок и условия инвестирования собственных средств и средств страховых резервов

В связи с отзывом лицензий СК "Селекта" обязана: принять решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.

Компания не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, должна уведомить страхователей (перестрахователей), перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.


"AK&M" от 02.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100