Инвесторы согласились выкупить бывшую компанию Харви Вайнштейна за $500 млн

Инвесторы приобретут активы Weinstein Company (TWC) - компании продюсера Харви Вайнштейна. Об этом пишет Wall Street Journal сообщает издание Snob.ru.



Сумма сделки составит $500 млн.

"Предприниматель Мария Контрерас-Свит и её партнёры купят Weinstein Company (TWC) вместе со всеми долгами, что спасет фирму от банкротства. Сделка поможет сотрудникам сохранить работу, а компании справиться с исками от правительства, связанными с обвинениями Вайнштейна. Нынешние владельцы фирмы, братья Харви и Роберт Вайнштейны, не получат выгоды от продажи", - говорится в сообщении.



В октябре 2017 года больше 80 женщин обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Среди них были актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Ума Турман. После этого продюсера уволили из собственной компании и исключили из Американской киноакадемии. Полиция начала расследование по озвученным обвинениям в адрес Вайнштейна.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"