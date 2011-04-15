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02/03/2018
15:43

Инвесторы согласились выкупить бывшую компанию Харви Вайнштейна за $500 млн

Инвесторы приобретут активы Weinstein Company (TWC) - компании продюсера Харви Вайнштейна. Об этом пишет Wall Street Journal сообщает издание Snob.ru.

Сумма сделки составит $500 млн.
"Предприниматель Мария Контрерас-Свит и её партнёры купят Weinstein Company (TWC) вместе со всеми долгами, что спасет фирму от банкротства. Сделка поможет сотрудникам сохранить работу, а компании справиться с исками от правительства, связанными с обвинениями Вайнштейна. Нынешние владельцы фирмы, братья Харви и Роберт Вайнштейны, не получат выгоды от продажи", - говорится в сообщении.

В октябре 2017 года больше 80 женщин обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Среди них были актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Ума Турман. После этого продюсера уволили из собственной компании и исключили из Американской киноакадемии. Полиция начала расследование по озвученным обвинениям в адрес Вайнштейна.


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