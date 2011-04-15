СМИ узнали об угрозе срыва сроков покупки акций Роснефти на $9 млрд

Учредитель и председатель совета директоров китайской компании CEFC China Energy Company ("Хуасинь") Е Цзяньмин попал под следствие, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на деловое издание Caixin.



Китайское издание напоминает, что ранее компания со штаб-квартирой в Шанхае согласилась купить акции Роснефти на $9.1 млрд - теперь журналисты опасаются, что сделка может быть вновь отложена из-за того, что CEFC не сумеет найти банк для получения кредита на оплату части суммы по договору.



Bloomberg указывает, что после сообщений о расследовании в отношении топ-менеджера китайской компании акции её подразделений, торгующихся на бирже, резко упали в цене по итогам утренних торгов. Так, акции торгующейся на Шэньчжэньской фондовой бирже CEFC Anhui International после открытия потеряли 9% и несколько раз вплотную приближались к рубежу остановки торгов - 10%. Бумаги торгующейся в Гонконге CEFC Hong Kong Financial Investment рухнули сразу на 32%.



Официальный представитель CEFC отказался комментировать агентству расследование в отношении Цзяньмина, заявив лишь, что компания изучает появившиеся в СМИ сообщения. Почему власти Китая заинтересовались работой предпринимателя, Caixin не уточняет.





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