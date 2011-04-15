Россельхознадзор просит Роспотребнадзор усилить контроль за молочной продукцией из белорусского сырья

Россельхознадзор обратился в Роспотребнадзор с просьбой усилить контроль за продукцией, изготавливаемой из фальсифицированного сырья, и, в случае выявления некачественной продукции, провести мероприятия по изъятию из оборота этих товаров. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.



Ранее Россельхознадзор в очередной раз выявил фальсификацию растительными маслами и жирами на растительной основе молока цельного сгущенного, которое было произведено двумя белорусскими предприятиями: УПП "Глубокский молочно-консервный комбинат" и ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат Солигорский филиал". В отношении указанных предприятий был установлен режим усиленного лабораторного контроля поступающей продукции.



Исходя из сопроводительных документов, фальсифицированная продукция с вышеуказанных предприятий проследовала на территорию РФ в адрес последующих предприятий-производителей: ООО "Балт" (Брянская область), ООО "Вознесенский Пищевой комбинат" (Московская область), ОАО "Брянский молочный комбинат" (Брянск), ООО "КОНФИ ТРЕЙД" (Московская область), ООО "Коломенское молоко" (Московская область).



Указанные предприятия-производители, работающие с таким некачественным белорусским сырьем, а также не осуществляющие жесткий входной контроль поступающего сырья, в итоге будут изготавливать фальсифицированные пищевые товары, подчёркивает ведомство.







"AK&M" от 02.03.2018