Роснефть самостоятельно продолжит развивать совместные проекты после ухода ExxonMobil

Роснефть продолжит самостоятельно развивать совместные проекты, о выходе из которых объявила американская ExxonMobil. Об этом говорится в заявлении компании.



"Юридическое оформление этой ситуации проводится согласованно Роснефтью и ExxonMobil с целью минимизировать ущерб акционерам обеих компаний. После завершения оформления документов Роснефть проинформирует акционеров о деталях договорённостей в соответствии с действующими корпоративными стандартами", - говорится в сообщении.



Роснефть также заявила, что продолжит самостоятельное развитие этих проектов и поддержит возвращение ExxonMobil в проекты при появлении такой законодательной возможности.



В России американская компания входила в совместные проекты осваивания шельфа моря Лаптевых, а также Карского, Чукотского и Чёрного моря. Помимо этого, ExxonMobil была оператором нефтегазового проекта "Сахалин-1". Выход из всех проектов начнётся уже в 2018 году.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период 2016 года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"