Ямал СПГ произвел отгрузку первого миллиона тонн СПГ с первой очереди завода

ОАО "Ямал СПГ" произвело отгрузку первого миллиона тонн СПГ с первой очереди завода.



Первая очередь мощностью 5.5 млн т была запущена в 4 квартале 2017 года, отгрузка первого танкера состоялась 8 декабря 2017 года. Транспортировка СПГ осуществляется арктическими газовозами класса Arc7 вместимостью 170 тыс. куб. м (около 74 тыс. т). Миллионная тонна была отгружена в 14-й партии.



В конце февраля были проведены 72-х часовые испытания для подтверждения контрактных характеристик производительности первой очереди завода СПГ. Средняя часовая производительность в зимних условиях превысила проектную на 9%, что подтверждает более высокую эффективность технологии сжижения в арктических условиях.



ОАО "Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 16,5 млн тонн в год. Первая технологическая линия начала производство в 4 квартале 2017 года. Акционерами ОАО "Ямал СПГ" являются ПАО "НОВАТЭК" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9,9%).







"AK&M" от 02.03.2018