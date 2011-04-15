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02/03/2018
17:48

ФАС одобрила ходатайство о покупке группой "Дело" доли в Global Ports

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство управляющей компании группы "Дело" о покупке 30.75% акций Global Ports. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Ходатайство одобрено при условии выполнения предписаний перевести тарифы в рубли на услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов, оказываемые компаний "Первый контейнерный терминал", "Петролеспорт", "Усть-Лужский контейнерный терминал", "Восточная стивидорная компания" и "Моби Дик" (все компании входят в Global Ports) в срок не позднее 30 дней после совершения сделки.

Управляющая компания "Дело" заключила договор с компанией Transportation Investments Holding Limited о приобретении 30.75% акций Global Ports в декабре 2017 года.

Завершение сделки обусловлено выполнением ряда условий, включая получение антимонопольных согласований и исполнения иных обычных для такого рода сделок предварительных условий. Ожидается, что сделка завершится в апреле 2018 года.

Управляющая компания "Дело" контролирует стивидорные активы (зерновой, контейнерный терминалы и портовые услуги) в порту Новороссийска, экспедиторский бизнес и другие активы.

Global Ports является ведущим оператором контейнерных терминалов на российском рынке. Терминалы компании расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (Multi-Link Helsinki и Multi-Link Kotka).

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