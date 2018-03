Газпром начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа. Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер, сообщает "Коммерсант".



"Газпром вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", — сказал А.Миллер.



Он отметил, что решение Стокгольмского арбитража по разбирательствам между компаниями существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам.



"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. Арбитры аргументировали своё решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счёт решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для Газпрома является экономически нецелесообразным и невыгодным", — отметил А.Миллер.



Арбитражный суд в Стокгольме 28 февраля удовлетворил требования Нафтогаза к Газпрому по иску на транзит газа на $4.673 млрд.



Изначально Нафтогаз требовал с Газпрома более $16 млрд. Основанием для этого он называл снижение Газпромом объёма газа для транзита европейским странам. Однако суд счёл возможным удовлетворить требования на сумму в $4.673 млрд, затем она была уменьшена до $2.56 млрд — арбитраж учёл ранее присуждённую российской стороне сумму по контракту на поставку топлива.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 02.03.2018