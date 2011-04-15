Бывший глава Карелии А.Нелидов приговорён к 8 годам лишения свободы

Бывший глава Карелии и экс-директор государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" Андрей Нелидов приговорён к 8 годам лишения свободы со штрафом в 27.5 млн руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.



Его советник - бывший депутат Законодательного собрания Карелии Иван Романов приговорен к 7 годам лишения свободы со штрафом в 16.5 млн руб. При этом по совокупности совершенных преступлений, за которые И.Романов уже отбывает наказание, общий срок лишения свободы ему составляет 21 год лишения свободы.



В зависимости от роли каждого они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере, а также в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывалось сотрудниками ФСБ России.



Следствием и судом установлено, что с 10 июня по 23 сентября 2015 года А.Нелидов при посредничестве И.Романова систематически получал в качестве взятки денежные средства от предпринимателя за возможность беспрепятственного осуществления торговой деятельности на территории музея на острове Кижи, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Общая сумма полученных таким образом денег составила более 4.6 млн руб.



В рамках расследования уголовного дела для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа на имущество обвиняемых, стоимостью более 17 млн руб., по ходатайству следствия был наложен арест.





"AK&M" от 02.03.2018