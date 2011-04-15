Дайджест газеты "Ведомости" от 5 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 5 марта 2018 года.





"ГАЗПРОМ" ИЩЕТ ВЫХОД



Почему "Газпром" хочет расторгнуть контракты с Украиной. Это дает возможность добиться более выгодных условий после провала в Стокгольме.



3 марта зампред правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил о начале процедуры расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины". Впрочем, речи о немедленном разрыве быть не может. В обоих контрактах прописано, что любые разногласия стороны будут стремиться решить самостоятельно, а в арбитраж идут только после провала переговоров. На них отводится много времени - 45 дней для транзитного контракта и 30 дней для контракта на поставку.



Полностью отказаться от транзита через Украину "Газпрому" будет очень сложно. В прошлом году компания установила рекорд по поставкам газа в Европу - 194,4 млрд куб. м. Но действующие газопроводы - "Северный поток", Ямал - Европа и "Голубой поток" - загружены выше проектной мощности. С учетом возможного роста спроса на российский газ, который ожидает "Газпром", для покрытия пиков потребления может не хватить и двух строящихся трубопроводов - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".





ТРУБА ПРОТИВ КОЛЬЦА



Строителям ЦКАД некуда переносить трубопроводы. Согласие землевладельцев вовсе не обязательно, считает правительство.



Спустя несколько лет после начала строительства первого и пятого участков Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) - на юге и юго-западе Московской области - компании "Крокус" и АРКС столкнулись со сложностями. Им предстоит перенести огромное количество трубопроводов "Газпрома", "Транснефти", линий электропередачи и связи.



Сейчас, чтобы перенести коммуникации, землю под них нужно арендовать. Собственники участков, особенно вблизи Москвы, далеко не всегда согласны на аренду, поясняет человек, близкий к строителям. Но их согласие может вскоре и не понадобиться. Размещать принудительно на участках коммунальные сети, линии связи и газопроводы позволяет правительственный законопроект, принятый Госдумой в конце января в первом чтении.





ВСЕМИРНОЕ ЛЕКАРСТВО ИЗ УФЫ



Крупнейший российский производитель лекарств "Фармстандарт" обеспечит дополнительные мощности, чтобы фармацевтическое подразделение Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceutica - смогло увеличить выпуск противотуберкулезного препарата сиртуро.



Меморандум стороны подписали 2 марта. Согласно документу, в случае возникновения дополнительной потребности в препарате он может быть поставлен с уфимского витаминного завода "Фармстандарта" в любую страну. Это первый случай в истории российской фармацевтической промышленности, когда российский завод становится единым поставщиком лекарства во все страны для одной из крупнейших глобальных фармацевтических компаний.





ОВЕЧКИН НАКОРМИТ ПИЦЦЕЙ



Хоккеист Александр Овечкин инвестировал в сеть пиццерий Papa John's в России. Недавно один из самых известных российских спортсменов стал лицом бренда в России.



PJ Western, мастер-франчайзи американской сети Papa John's в России, СНГ и Центральной Европе, в конце 2017 г. завершил третий раунд инвестиций, в ходе которого привлек $10 млн. Инвесторы - управляющий акционер PJ Western - Global Restaurant Management (GRM) и хоккеист Александр Овечкин.



Овечкин - один из самых успешных и известных российских спортсменов, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Washington Capitals. В 2017 г. он занял 1-е место в рейтинге "50 звезд шоу-бизнеса и спорта" российского Forbes, его доход оценен в $14 млн. В ноябре 2017 г. спортсмен создал и профинансировал неформальное патриотическое движение Putin Team в поддержку российского президента Владимира Путина.



С Papa John's хоккеист сотрудничает давно. В 2016 г. он снялся в англоязычной рекламе Papa John's, а в 2017 г. стал лицом бренда "Папа Джонс" в России.





МОСКВА ЗАРАБОТАЛА НА ИМУЩЕСТВЕ



Доходы Москвы превысили 2 трлн рублей. Больше всего город заработал на налоге на прибыль и налоге на имущество.



В прошлом году доходы бюджета Москвы впервые превысили 2 трлн руб., следует из опубликованных департаментом финансов предварительных данных. А вместо запланированного дефицита более чем в 200 млрд руб. был небольшой профицит - около 2 млрд.



Больше всего вырос налог на имущество организаций (с 1 января 2014 г. Москва взимает его с кадастровой стоимости недвижимости) - на 33% до 133 млрд руб. Основные причины роста этих поступлений - расширение перечня облагаемой налогом коммерческой недвижимости и уточнение кадастровой стоимости после оценки 2016 г.. Сначала налог взимался с отдельно стоящих зданий площадью от 5000 кв. м, сейчас - с большей части коммерческой недвижимости. Растет и ставка налога: сначала она была 0,9%, а по итогам 2018 г. должна составить уже 2%. Кроме того, сокращаются льготы.





СЕМЬЯ КАК ЛУЧШАЯ КАРЬЕРА



Почему портрет идеальной домохозяйки претерпевает изменения?

$11 925 в месяц, или $143 102 в год, - на такую зарплату могла бы рассчитывать в США домохозяйка, воспитывающая детей, если бы вся ее деятельность оплачивалась по рыночным ставкам, подсчитали эксперты Salary.com, одной из ведущих национальных консалтинговых компаний на рынке труда.



За 16 лет исследования работы домохозяек список специальностей, которые им приходится совмещать, увеличился в два раза - с 15 до 30, отмечают эксперты. К традиционным обязанностям экономки, повара, горничной, психолога, водителя, преподавателя добавились функции бухгалтера, байера, фитнес-тренера, специалиста по SMM. Причем мама, сидящая дома с детьми, еженедельно перерабатывает 52 часа в дополнение к обязательным 40 часам в неделю.



В европейских странах не работают 48-49% женщин, в США - 44%.По данным Роструда, в России не работает только 22% женщин. Правда, как отмечает Международная организация труда, такой уровень занятости женщин может быть связан с низким уровнем жизни: дамы вынуждены работать, чтобы обеспечить семью.





"В РОССИИ ВЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ ПОКАЗЫВАТЬ, ЧТО ДЕРЖИТЕ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ"





Президент "АвтоВАЗа", старший вице-президент Renault Николя Мор о Lada и не только.



Николя Мор, который получил новую должность в Renault, заявил "Ведомостям", что готов совмещать ее с работой на "АвтоВАЗе", чтобы добиться успеха в Тольятти.



Француз Николя Мор не испугался принять вызов и променять президентство в крупной и успешной компании Dacia на аналогичную должность в небольшом (по меркам мирового автопрома) и убыточном "АвтоВАЗе". Переехав в Тольятти в 2016 г., Мор вскоре дал интервью "Ведомостям", в котором заявил, что благодаря реформам "АвтоВАЗ" должен достичь операционной безубыточности в 2018 г. Это обещание Мор выполнил на год раньше срока - компания стала прибыльной на операционном уровне уже в 2017 г.



Да, у компании по-прежнему очень большая долговая нагрузка и из-за выплат по кредитам бизнес "АвтоВАЗа" все еще убыточный. Но перспективы не мрачные.





ЧТО ПОКАЗАЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБЕЗОРУЖИВАЮЩЕГО УДАРА



Ракетная презентация Владимира Путина во время оглашения послания Федеральному собранию в четверг упоминала технику, о которой так или иначе было что-то известно и ранее. За одним исключением.



В узких кругах авиаспоттеров в общем-то было известно о "Кинжале" - аэробаллистической ракете на истребителе МиГ-31. О контракте 2011 г. на разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" сообщали открыто, были и публичные заявления о ходе реализации этой программы. Испытанный еще в 2004 г. гиперзвуковой планирующий блок комплекса "Авангард" тоже не раз засветился, в том числе и в СМИ, и под этим самым именем. Не стал сюрпризом и показ листа презентации с характеристиками изделия по теме "Статус-6" - глубоководного автономного аппарата с ядерной энергетической установкой. Хотя изображение новой наземной лазерной установки появилось впервые, информация о таких разработках открыто обсуждалась и ранее.Но совершенно неизвестной оказалась крылатая ракета с "ядерной энергоустановкой".





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 05.03.2018