Дайджест газеты "Коммерсант" от 5 марта 2018 года



СТАРТ ИЗ СРЕДНЕЙ ПОЗИЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАЧАЛО ГОДА ПОКА НЕ ОПРАВДЫВАЕТ ОЖИДАНИЯ ЗИМНЕГО СПАДА





Начало 2018 года пока опровергает предположения о стагнации в первом квартале, сделанные в конце 2017 года. По оценке ИНП РАН, по крайней мере промышленный выпуск в феврале 2018 года может показать рост около 1,7%. Банк России, по январским данным, говорит о предположительном расширении промпроизводства в первом квартале и росте ВВП в этот период на 1,5-1,8% год к году. Данные начала 2018 года важны в том числе для оценки реалистичности программ стимулирования роста будущего правительства, частично описанных в послании Владимира Путина.





НА ОДНУ МФО - ТРИ РОСТОВЩИКА

РЫНОК ЧЕРНЫХ МИКРОКРЕДИТОРОВ В НЕСКОЛЬКО РАЗ ПРЕВОСХОДИТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ





В 2017 году количество нелегальных микрокредиторов увеличилось и достигло почти 6,6 тыс., что втрое больше, чем зарегистрированных ЦБ микрофинансовых организаций (МФО). Черные кредиторы, которым население уже должно почти 100 млрд руб., работают вне правового поля, не соблюдают требований ЦБ, создавая реальную конкуренцию белым МФО и доставляя немало проблем гражданам. Участники рынка опасаются, что грядущее усиление регуляторных требований в 2018 году только усугубит эту тенденцию и сведет на нет все усилия по борьбе с нелегалами.











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"AK&M" от 05.03.2018