Губернатор Курской области А.Михайлов подписал новое соглашение о сотрудничестве с УК "Объединённые кондитеры"

Губернатор Курской области Александр Михайлов подписал новое соглашение о сотрудничестве с руководством УК "Объединённые кондитеры". Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



В Доме Советов прошла рабочая встреча А.Михайлова с председателем совета директоров УК "Объединённые кондитеры" Сергеем Носенко. Стороны обсудили результаты деятельности инвестора за прошлый год, новые планы на год текущий и дальнейшую перспективу.



Компания сейчас работает на территории шести районов области - Рыльского, Кореневского, Льговского, Хомутовского, Конышевского и Касторенского, занимается выращиванием зерновых и кормовых культур, сои, подсолнечника, а также животноводством. В ее ведении находятся агрофирма "Рыльская" и завод "Промсахар". На обеспечение деятельности предприятий инвестор направил в истекшем году 2 млрд руб.



А.Михайлов позитивно оценил работу инвестора, подчеркнув, что компания имеет продуманные и реальные планы развития, а это дополнительные рабочие места и налоги, участие в социальных проектах.





"AK&M" от 02.03.2018