НАК "Нафтогаз Украины" подписал контракт на закупку газа у польской PGNiG, после того как Газпром отказался от поставок газа на Украину. Контракт с PGNiG будет действовать до конца марта 2018 года, говорится в сообщении "Нафтогаза Украины".



Общий объем поставок составит 60 млн куб. м. Поставки газа начались через ГРС "Германовице", которая соединяет польскую ГТС с украинской.



"Нынешняя ситуация с поставкой газа доказывает, что диверсификация была правильным решением. Благодаря нашим польским партнерам очередная попытка Москвы использовать газ как политическое оружие против Украины провалилась. Надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих стран-членов учтут данный факт, когда будут принимать окончательное решение относительно "Северного потока – 2", — прокомментировал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.



Позднее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Киев покупает газ в странах Европы по цене в четыре раза дороже, чем у Газпрома.





"AK&M" от 05.03.2018