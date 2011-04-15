Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/03/2018
11:30

"Нафтогаз Украины" подписал контракт на закупку газа у польской PGNiG

НАК "Нафтогаз Украины" подписал контракт на закупку газа у польской PGNiG, после того как Газпром отказался от поставок газа на Украину. Контракт с PGNiG будет действовать до конца марта 2018 года, говорится в сообщении "Нафтогаза Украины".

Общий объем поставок составит 60 млн куб. м. Поставки газа начались через ГРС "Германовице", которая соединяет польскую ГТС с украинской.

"Нынешняя ситуация с поставкой газа доказывает, что диверсификация была правильным решением. Благодаря нашим польским партнерам очередная попытка Москвы использовать газ как политическое оружие против Украины провалилась. Надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих стран-членов учтут данный факт, когда будут принимать окончательное решение относительно "Северного потока – 2", — прокомментировал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Позднее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Киев покупает газ в странах Европы по цене в четыре раза дороже, чем у Газпрома.


"AK&M" от 05.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100