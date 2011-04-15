Хоккеист А.Овечкин инвестировал в сеть пиццерий Papa John’s в России

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин инвестировал в сеть пиццерий Papa John’s в России, сообщает газета "Ведомости".



PJ Western, мастер-франчайзи Papa John’s в России в конце 2017 года завершил третий раунд инвестиций, в ходе которого привлёк $10 млн. Инвесторами стали управляющий акционер PJ Western – Global Restaurant Management (GRM) и хоккеист Александр Овечкин. Это подтвердил агент Овечкина, партнёр Bruin Sports Capital Дэвид Абрутин. Какую конкретно сумму Овечкин инвестировал в компанию и какую долю получил, они не раскрывают.



С Papa John’s хоккеист сотрудничает давно. В 2016 г. он снялся в англоязычной рекламе Papa John’s, а в 2017 году стал лицом бренда "Папа Джонс" в России.



После того как Овечкин стал партнёром компании в области маркетинга, естественно было обсуждать и инвестиционный потенциал, объясняет Абрутин. "Александр верит в долгосрочные партнёрские отношения, и хоть он пока не думает о завершении спортивной карьеры, но уже задумывается над тем, каким бизнесом хочет заниматься в России", – говорит он. Инвестировал ли ранее спортсмен в какой-либо бизнес, Абрутин не уточнил.



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