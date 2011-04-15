На текущей неделе рубль продолжит испытывать на себе давление со стороны неблагоприятных внешних факторов, говорится в сообщении Nordea.



Политическая неопределенность в Европе, протекционистские заявления президента США и противоречивость рыночных сигналов перед заседаниями ЕЦБ и ФРС - все это сокращает интерес к рисковым активам.



Положение рубля, кроме того, усугубляется неустойчивыми настроениями на нефтяном рынке. На неделе внимание на торговых площадках будет сосредоточено на заседании ЕЦБ и данных по рынку т руда в США. Европейский регулятор с большей вероятностью не станет вносить изменения в краткосрочную программу действий, основное внимание будет обращено на экономические прогнозы ЕЦБ.



В то же время данные по рынку труда в США могут продемонстрировать сохранение динамики роста заработных плат, что подкрепит рыночные ожидания о более быстрых темпах повышения ставки ФРС. В итоге доллар имеет все шансы укрепиться по отношению к евро по итогам недели. Впрочем, рублю предстоит оценить полноценно эти данные и их влияние на рынки лишь после длинных выходных. Из внутренних факторов, которые могут частично сгладить влияние внешнего фона, можно выделить аукционы ОФЗ и повышенный спрос на рублевую ликвидность. Краткосрочные ориентиры по паре USDRUB - 56.8-57.5.



Евро под давлением на глобальных площадках на фоне неопределенности исхода парламентских выборов в Италии. Итоги голосования по формированию коалиции в ФРГ, ставшие известными накануне, несколько сократили общий градус напряженности вокруг Европы. Однако опасения на рынках будут сохраняться в ближайшее время. Набор правоцентристским блоком большего веса и угроза "подвешенного" парламента в Италии, продолжат подмывать устойчивость евро на Forex.





"AK&M" от 05.03.2018