Китай установил целевой показатель роста ВВП в 2018 году в размере 6.5%

Китай установил целевой показатель роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2018 году на уровне около 6.5%, такая же цель ставилась и в 2017 году. Об этом стало известно в понедельник из доклада о работе правительства, распространенного для СМИ, сообщает агентство "Синьхуа".



Китай намерен сохранить в целом стабильный курс национальной валюты на разумном и сбалансированном уровне в 2018 году, говорится в докладе.



Китай поставил целью сдержать в 2018 году уровень безработицы в пределах 5.5%.



В текущем году в Китае планируется дальнейшее сокращение производственных мощностей по выплавке стали и чугуна примерно на 30 млн т, ликвидация примерно 150 млн т угледобывающих мощностей, а также вывод из строя всех не соответствующих стандартам угольных энергоблоков мощностью менее 300 тыс. кВт.



"AK&M" от 05.03.2018