Евро определяется с драйверами

Благодаря восстановлению в течение двух последних торговых дней минувшей неделе, евро в паре с долларом завершил пятидневку в небольшом плюсе. Сегодня утром пара торгуется сдержанно, но единой валюте приходится прилагать немало усилий, чтобы скрывать свою нервозность в свете европейских событий. Об этом говорится в комментарии инвестиционного аналитика GLOBAL FX Сергея Костенко.



Поддерживают евро новости из Германии, где социал-демократы все-таки дали свое согласие на сотрудничество с блоком ХДС/ХСС. А значит, теперь Меркель сможет сформировать новый кабинет министров. Восстановление большой коалиции было поддержано 2/3 членами СДПГ. С другой стороны, прошедшие в Италии выборы сулят так называемый "подвешенный парламент". Несмотря на то, что такой сценарий не стал неожиданностью для рынков, усиление политической неопределенности в четвертой по величине экономике ЕС явно не будет способствовать росту привлекательности евро.



Впрочем, участникам рынка будет, на что отвлечься от политических вопросов Европы. В четверг состоится заседание ЕЦБ, которое привнесет свежие драйверы на рынок. В последнее время статистика из еврозоны вызывает сомнения, сигнализируя о возможном замедлении экономической активности в регионе. Больше всего беспокоит вялая инфляция, которая в феврале оказалась на минимальных с 2016 года значениях. На этом фоне регулятор вряд ли станет торопиться с ужесточением риторики в отношении своих будущих шагов, чтобы не спугнуть и без того робкий рост потребительских цен. А значит, от ближайшего заседания единой валюте, скорее всего, не приходится ждать "ястребиных" сигналов.



В этих условиях евро остается надеяться на слабость доллара, позиции которого во второй половине прошлой недели подкосил Трамп, пообещавший миру торговую войну. Дальнейшая ответная реакция других стран на его протекционистские выпады будет усиливать бегство от рисков и снижать привлекательность доллара.





"AK&M" от 05.03.2018