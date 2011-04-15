В Санкт-Петербурге заложен киль первого специализированного краболовного судна

На Ленинградской судоверфи состоялась закладка киля первого специализированного судна для промысла краба. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.



Перед проведением церемонии контракт на строительство первого серийного судна подписали ОАО "Пелла" и ООО "Антей".



Это первое специализированное судно, строящееся в России. Краболов длиной более 50 м и водоизмещением около 1835 т будет оборудован конусными ловушками "японского" типа с последующей сортировкой, перегрузкой и транспортировкой живого краба в решетчатых корзинах, размещённых в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) с охлаждённой забортной водой. Судно предназначено для донного ярусного лова краба (камчатского, опилио, синего).



По итогам первой заявочной кампании на получение инвестквоты отбор прошли 33 проекта на строительство судов для рыбаков Северного бассейна и Дальнего Востока на отечественных верфях. Совокупные заявленные инвестиции составили 110 млрд руб., что превысило совокупные инвестиции в рыбохозяйственный комплекс России за прошедшие 5 лет. 1 марта стартовал второй этап отбора инвестпроектов по невыбранным квотам.



В ходе церемонии закладки киля первого краболова "Пелла" подтвердила намерение организовать строительство серии современных промысловых судов на компакт-верфи в Приморье. Строительство головного и первого серийного судна проекта 03070 позволит заводу проработать техническую базу и подготовить кадры для дальнейшей работы в Дальневосточном регионе.



В настоящее время на верфи одновременно строятся шесть рыболовецких судов.









"AK&M" от 05.03.2018