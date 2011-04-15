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05/03/2018
13:06

Полномочия президента АФК "Система" М.Шамолина прекращены по соглашению сторон

Полномочия президента ПАО АФК "Система" Михаила Шамолина прекращены по соглашению сторон. Об этом говорится в сообщении компании.

На эту должность назначен Андрей Дубовсков (владеет 0.0140% в капитале АФК) - с 13 марта сроком на три года.

ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.

Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.

Чистая прибыль ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" по МСФО за 9 месяцев 2017 года выросла на 2.4% до 4.288 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 26% до 5.675 млрд руб. с 7.665 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО АФК "Система" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 92.02 млрд руб. против убытка в 14.593 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль сократились в 1.57 раза до 17.94 млрд руб. с 28.168 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 94.173 млрд руб. против убытка 13.59 млрд руб.




"AK&M" от 05.03.2018
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