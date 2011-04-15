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05/03/2018
14:23

Минсельхоз рекомендовал кондитерской отрасли увеличить потребление российского сырья в 2 раза

Минсельхоз рекомендовал кондитерской отрасли увеличить потребление российского сырья в 2 раза. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам селекторного совещания об увеличении объёмов потребления российского сухого молока предприятиями по производству кондитерских изделий и мороженого. Его провёл директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений Ахпашев.

Оценивая текущую ситуацию на рынке сухого молока, Е.Ахпашев констатировал двукратное увеличение его запасов к уровню прошлого года. Один из основных индустриальных потребителей сухого молока - кондитерская отрасль - демонстрирует устойчивый рост производства, её выручка составляет более 12% выручки всей пищевой и перерабатывающей промышленности, а экспорт в этом году достиг в денежном выражении $824 млн.

"В России сегодня есть современные, модернизированные предприятия, способные производить для кондитерской промышленности сырьё высокого качества. Отрасли необходимо наладить с ними долгосрочные отношения. Ваша задача - озвучить необходимые меры поддержки, задача Минсельхоза - выстроить системную работу по стабилизации молочного рынка", - сказал Е.Ахпашев, цитируемый в сообщении.

Директор Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолий Куценко назвал стратегической задачу по развитию закупок отечественного сырья пищевой и перерабатывающей промышленностью, что обеспечит эффективное регулирование рынка. "Необходимо увеличить закупку качественной продукции российского производства, полностью задействовать уже имеющиеся возможности отечественных предприятий. Минсельхоз будет последовательно отстаивать интересы производителей, в том числе и кондитерской отрасли. Но в первую очередь мы должны защитить "базис" - наших сельхотоваропроизводителей, дать им уверенность в гарантированном рынке сбыта", - подчеркнул А.Куценко и предложил руководителям ведущих брендов кондитерского рынка России в преддверие сезона большого молока рассмотреть возможность увеличить закупки российского сырья минимум в два раза.



"AK&M" от 05.03.2018
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