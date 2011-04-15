Ростех увеличил продажи первого российского аналога ботокса на 35%

Научно-производственное объединение "Микроген" Национальной иммунобиологической компании госкорпорации "Ростех" за 2017 год увеличил продажи единственного отечественного аналога ботокса "Релатокс" в России на 35% в натуральном выражении. Об этом сообщил Ростех.



Больше всего препарат заинтересовал покупателей в Москве, Самаре, Краснодаре, Хабаровске и Санкт-Петербурге.



В рамках программы импортозамещения в фармацевтической отрасли первый и единственный российский аналог ботокса, разработанный НПО "Микроген", впервые поступил на отечественный рынок в 2014 году и применяется сегодня в эстетической медицине и в практике лечения неврологических болезней.



По оценкам специалистов, у препарата широкие перспективы, чтобы занять значимую долю рынка и в косметическом, и в неврологическом сегментах. Он производится с использованием технологии очистки препарата на базе многократного баромембранного и гель-хроматографического разделения, позволяющего до стадии культивирования избавиться от 90% высокомолекулярных белковых загрязнителей, что снижает общую белковую нагрузку и минимизирует вероятность развития аллергических реакций. Кроме того, он дешевле иностранных аналогов и при этом его качественные характеристики соответствуют мировым стандартам. Разница средней стоимости упаковки "Релатокса" по сравнению с некоторыми другими зарегистрированными в России препаратами может достигать почти 50%.



По оценкам аналитиков предприятия, на Центральный регион пришлось около 32% продаж препарата "Релатокс" от общего объёма в упаковках. Второе место по этому показателю занял Приволжский федеральный округ - 26%, а на третьей позиции оказался Южный федеральный округ - 14%. Кроме того, в 2017 году в число самых активно применяющих ботулинические токсины регионов вошел Сибирский федеральный округ (9%) и Дальневосточный регион (8%).



Наименее активными регионами по применению ботулинических токсинов по итогам 2017 года оказались Северо-Западный, Уральский и Северо-Кавказский федеральные округа с долями продаж - 6%, 3% и 2% соответственно.



Потребление ботулотоксинов растёт во всем мире. По оценкам экспертов, объём мирового рынка к 2025 году может достичь $7.3 млрд. Прирост происходит за счёт увеличения численности потребителей в возрастной группе от 25 до 65 лет.



"В целом по итогам деятельности предприятия за 2017 год в сегменте ботулинических токсинов отмечается значительный рост интереса к российскому препарату - объем продаж по всей России увеличился на 35% по отношению к показателям 2016 года. Этого удалось добиться, в частности, за счет реализации программ по усилению контроля качества нашего препарата и расширению показаний к его применению", - отметил генеральный директор НПО "Микроген" Кирилл Гайдаш, цитируемый в сообщении.



В 2016 году единственный в мире российский ботулотоксин "Релатокс" подтвердил все требования государственной экспертизы качества, эффективности и безопасности по итогам его пятилетнего присутствия на отечественном рынке. В результате препарат был внесен в государственный реестр лекарственных средств на бессрочной основе.



В 2018 году НПО "Микроген" на уфимском филиале запустит новый участок по производству препарата "Релатокс", предполагаемая мощность которого составит до 200 тыс. упаковок в год. Препарат производится по принципу полного цикла в России, что позволяет исключить зависимость отечественного рынка от иностранных разработок по данному направлению.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



"AK&M" от 05.03.2018