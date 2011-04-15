Ростех защитит автомобили от некачественного топлива

Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" разработал и запатентовал новейшую технологию контроля качества бензина и горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил Ростех.



Изобретение позволяет за несколько секунд определить соответствие качества топлива требованиям ГОСТа и принятым стандартам.



Технология основана на анализе оптических показателей преломления и цветности: качество объекта определяется по отклонению этих показателей от эталонных значений. Исследование продукта с использованием данной технологии занимает не более двух секунд. Как отметили на предприятии "Швабе - Технологическая лаборатория", такой способ исследования не имеет аналогов в России.



Новинка станет альтернативой применяемому сегодня дорогостоящему комплексу, который состоит из колориметра и трех рефрактометров. Изобретение, запатентованное Ростехом, заменяет эти приборы, ускоряя процесс анализа, тем самым позволяя снизить время проверки. Кроме того, стоимость оборудования разработки "Швабе" приблизительно в два раза ниже.



Еще одним преимуществом является то, что использование устройства не требует от персонала специальных навыков и может применяться как непосредственно на производстве, так и при поступлении на АЗС. Внедрение технологии приведет к повышению качества топлива и недопущению на рынок некачественных нефтепродуктов, считают разработчики.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб.



Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входит 64 организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции.



"AK&M" от 05.03.2018