Банк "Возрождение" снижает ставки по ипотечным кредитам

Банк "Возрождение" снижает ставки по всем видам ипотечных кредитов. Об этом говорится в сообщении банка.



Минимальная ставка по кредиту на приобретение недвижимости на первичном рынке теперь составит 9% годовых, на вторичном - 9.2%. Одновременно банк приступает к приёму заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6% годовых для семей с детьми.



Минимальная ставка от 9% годовых предлагается участникам зарплатных проектов, приобретающим квартиры в новостройках. При этом размер первоначального взноса должен составлять от 10% от общей стоимости жилья, максимальная сумма кредита - 10 млн руб., а срок кредитования - 10 лет. Для других категорий клиентов базовая ставка на новостройки при первоначальном взносе от 15% и выше составит 9.2% годовых, от 10 до 15% - 9.8% при сроке кредитования до 30 лет.



Существенно снижаются ставки при приобретении недвижимости на вторичном рынке: при первоначальном взносе от 20% ставка составит 9.2% годовых, при взносе от 10 до 20% - 9.5% (ранее соответственно - 9.5 и 11.7% годовых). Базовая ставка на приобретение загородного дома также снижается и теперь составит 9.9% годовых при первоначальном взносе от 20% от его стоимости. Срок кредитования - до 30 лет.



Ипотека с государственной поддержкой по льготной ставке 6% годовых (при условии страхования) предлагается заемщикам при рождении у них второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Кредит может быть выдан на покупку жилья на этапе строительства или готового жилья у юридического лица - первого собственника или рефинансирование действующего кредита.



Банк рефинансирует ипотечные займы, ранее выданных другими банками, причем как на готовое жилье, так и на жилье на этапе строительства. Минимальная базовая процентная ставка по рефинансированию жилищных кредитов теперь составляет от 9.4%.



ПАО "Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. В 1997 году начаты торги ADR банка на международных фондовых рынках. С 2004 года банк включён в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.



"AK&M" от 05.03.2018