Сбербанк предложил малому бизнесу онлайн кредитование. Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь представители малого бизнеса - клиенты Сбербанка могут оформить кредит в интернет-банке "Сбербанк Бизнес Онлайн".



У предпринимателей появилась возможность в режиме 24/7 подобрать различные варианты кредитования в соответствии со своими запросами, а затем отправить заявку и документы в электронном виде. Решение принимается дистанционно. Новым клиентам потребуется визит в банк для идентификации.



Число субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обслуживаются в Сбербанке, превышает 2 млн. В 2017 году Сбербанк выдал малому и среднему бизнесу более 1.3 трлн руб., превысив показатели 2016 года на 60 %. Средняя ставка по выдаваемым кредитам снизилась с 12.7 % до 11.2 % годовых. Каждый пятый кредит, выдаваемый малому бизнесу, - инвестиционный. Средний срок кредитования - 3.5 года.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



"AK&M" от 05.03.2018