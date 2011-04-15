ВТБ снижает ставки по кредитованию подержанных автомобилей

ВТБ улучшает условия по кредитам на покупку подержанных автомобилей у физических лиц. Об этом говорится в сообщении банка.



В рамках программы "Свобода выбора" клиенты теперь могут оформить кредит по ставке от 9.9% годовых.



Минимальная ставка по финансированию сделок между физическими лицами составляет 9.9%. Она достигается за счёт предоставления дисконтов к базовой ставке 14.9% при оформлении полиса КАСКО на весь срок кредитования и при выборе клиентом дополнительной опции по страхованию жизни.



По итогам 2017 года доля кредитов на подержанные автомобили в ВТБ выросла в три раза, в рамках таких программ банк выдал более 17 тыс. автокредитов на общую сумму 11.7 млрд руб.



Программа действует на всей территории России и распространяется на приобретение автомобилей иностранного и отечественного производства. Кредит может быть выдан на срок до 5 лет с нулевым первоначальным взносом и по двум документам, без подтверждения дохода и занятости.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.







"AK&M" от 05.03.2018