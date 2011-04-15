АИЖК изменило фирменное наименование на ДОМ.РФ

АО "АИЖК" изменило фирменное наименование на АО "ДОМ.РФ". Соответствующее решение 2 марта 2018 года принято единственным акционером компании - Российской Федерацией в лице Росимущества, говорится в сообщении компании.



Все дочерние организации ДОМ.РФ, включая банк "Российский капитал", будут переименованы и перейдут на единый бренд после проведения всех необходимых процедур в первом полугодии 2018 года.



АИЖК начало использовать ДОМ.РФ как логотип и домен официального сайта год назад. На фоне расширения задач и полномочий, а также в преддверии передачи агентству 100% акций банка "Российский капитал" 30 ноября 2017 года наблюдательный совет рекомендовал акционеру принять решение о переименовании АИЖК в ДОМ.РФ.



АИЖК (ДОМ. РФ) создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.





"AK&M" от 05.03.2018