Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/03/2018
13:45

АИЖК изменило фирменное наименование на ДОМ.РФ

АО "АИЖК" изменило фирменное наименование на АО "ДОМ.РФ". Соответствующее решение 2 марта 2018 года принято единственным акционером компании - Российской Федерацией в лице Росимущества, говорится в сообщении компании.

Все дочерние организации ДОМ.РФ, включая банк "Российский капитал", будут переименованы и перейдут на единый бренд после проведения всех необходимых процедур в первом полугодии 2018 года.

АИЖК начало использовать ДОМ.РФ как логотип и домен официального сайта год назад. На фоне расширения задач и полномочий, а также в преддверии передачи агентству 100% акций банка "Российский капитал" 30 ноября 2017 года наблюдательный совет рекомендовал акционеру принять решение о переименовании АИЖК в ДОМ.РФ.

АИЖК (ДОМ. РФ) создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.


"AK&M" от 05.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100