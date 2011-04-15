Минфин в марте сократит покупку валюты в 1.5 раза до 192.5 млрд руб.

Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с 7 марта по 5 апреля 2018 года, составит 192.5 млрд руб. Ежедневно Минфин будет приобретать валюту на 9.6 млрд руб., свидетельствует сообщение министерства.



Объём средств, который направлен на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с 7 февраля по 6 марта 2018 года, - 298.1 млрд руб. Таким образом, Минфин сокращает покупку валюты в 1.5 раза.



Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в марте 2018 года в размере +238 млрд руб.



Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля 2018 года составило -45.4 млрд руб., что обусловлено более низким объемом экспорта нефти, газа и нефтепродуктов по сравнению с прогнозными значениями.





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