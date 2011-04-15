ФАС возбудила дело в отношении МТС и МегаФона

Федеральная антимонопольная служба проверила отчеты операторов связи: МТС и МегаФона об отмене "внутрисетевого" роуминга и установила, что представленные отчеты не соответствуют требованиям предупреждений. Об этом говорится в сообщении службы.



В частности установлено, что предложенная операторами "большой тройки" стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно



"Ранее ФАС России выдала предупреждения в адрес операторов связи об устранении экономически, технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона, - напомнил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин, цитируемый в сообщении. - Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом устранение такой разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов".



Он также отметил, что 23 января 2018 года ФАС направила в адрес МТС разъяснение о недопустимости ухудшения положения потребителей услуг связи и отсутствии для этого экономических оснований.



"Вместе с тем МТС не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России. В частности, продолжает распространять требование о дополнительной оплате в размере 15 руб./сут. за расширение зоны действия пакета за пределами домашнего региона в поездках по России и вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки "из дома" на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали", - отметил А.Голомолзин.



"Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС приняла решение о возбуждении в отношении МТС и МегаФон дел о нарушении антимонопольного законодательства, - сообщил замглавы ФАС России. - По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства".



В конце декабря ФАС установила, что предложения ТЕЛЕ2 соответствуют требованиям предупреждения, продлив срок исполнения до 31 мая 2018 года в связи с необходимостью технической реализации изменений тарифов. Оценка предложений ВымпелКом продолжается, решение будет принято в ближайшие дни.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 9 месяцев 2017 года сократилась на 22% до 17.482 млрд руб. с 22.417 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 0.9% до 237.169 млрд руб. с 234.988 млрд руб., показатель OIBDA - на 1% до 92.985 млрд руб. с 92.086 млрд руб.



Чистая прибыль компании за III квартал 2017 года по сравнению с III кварталом 2016 года выросла на 28% до 8.121 млрд руб. с 6.346 млрд руб., выручка - на 4.4% до 84.72 млрд руб. с 81.115 млрд руб., показатель OIBDA - на 3.3% до 33.339 млрд руб. с 32.285 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "МегаФон" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2 раза до 5.169 млрд руб. с 12.014 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 0.7% до 68.944 млрд руб. с 69.453 млрд руб., валовая прибыль - на 22% до 22.575 млрд руб. с 29.102 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 6.451 млрд руб. с 15.356 млрд руб. годом ранее.



Veon Ltd. (NASDAQ: Veon, Euronext Amsterdam: Veon) - ведущий глобальный оператор услуг обеспечения связи и доступа в интернет со штаб-квартирой в Амстердаме. Компания обслуживает свыше 235 млн клиентов и нацелена на увеличение клиентской базы в последующие годы.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Чистая прибыль Группы МТС по МСФО за III квартал 2017 года выросла на 43% до 18 млрд руб. с 12.6 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.1% до 114.6 млрд руб. со 112.2 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.7% до 48.8 млрд руб. с 45.7 млрд руб.



"AK&M" от 05.03.2018