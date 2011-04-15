Распадская угольная компания запустила в работу беспилотники

Разрез "Распадский" будет рассчитывать горные работы с помощью аэрофотосъёмки. Об этом говорится в сообщении компании.



На разрезе приступили к работе два беспилотных летательных аппарата. Использование техники позволит повысить оперативность и безопасность маркшейдерских замеров и точность расчётов.



За полчаса полёта беспилотник способен сделать до 500 фотографий любой точки разреза. С их помощью специальная программа всего за час построит на компьютере 3D-модель горной местности. Ранее на аналогичную работу маркшейдеры тратили до двух дней.



Максимальная высота аэрофотосъёмки квадрокоптера - 500 м. Этого достаточно для работы маркшейдеров, при этом беспилотник не мешает полётам воздушных судов малой и большой авиации. Новый квадрокоптер может работать в сложных погодных условиях: при температуре до минус 20 и скорости ветра до 12 м в секунду.



Беспилотник способен одновременно вести фото-видеосъёмку, проводить маркшейдерские замеры и тепловизионный мониторинг. Встроенный тепловизор поможет специалистам выявлять очаги повышения температуры внутри угольных складов, что позволит предупредить возгорание.



Шахта "Распадская" - лидер по производству коксующегося угля в России, входит в десятку крупнейших угольных шахт мира. Балансовые запасы предприятия составляют более 1 млрд т угля марки "ГЖ", который характеризуется высоким показателем спекаемости, обладает низкой зольностью и востребован на отечественном и зарубежных рынках. После обогащения на фабрике "Распадская" концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии.



Шахта "Распадская" находится под управлением ООО "РУК", которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО "Распадская" и ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" (входят в состав ЕВРАЗа).



ПАО "Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области Российской Федерации: три шахты, один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ.







"AK&M" от 05.03.2018