Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/03/2018
14:47

Распадская угольная компания запустила в работу беспилотники

Разрез "Распадский" будет рассчитывать горные работы с помощью аэрофотосъёмки. Об этом говорится в сообщении компании.

На разрезе приступили к работе два беспилотных летательных аппарата. Использование техники позволит повысить оперативность и безопасность маркшейдерских замеров и точность расчётов.

За полчаса полёта беспилотник способен сделать до 500 фотографий любой точки разреза. С их помощью специальная программа всего за час построит на компьютере 3D-модель горной местности. Ранее на аналогичную работу маркшейдеры тратили до двух дней.

Максимальная высота аэрофотосъёмки квадрокоптера - 500 м. Этого достаточно для работы маркшейдеров, при этом беспилотник не мешает полётам воздушных судов малой и большой авиации. Новый квадрокоптер может работать в сложных погодных условиях: при температуре до минус 20 и скорости ветра до 12 м в секунду.

Беспилотник способен одновременно вести фото-видеосъёмку, проводить маркшейдерские замеры и тепловизионный мониторинг. Встроенный тепловизор поможет специалистам выявлять очаги повышения температуры внутри угольных складов, что позволит предупредить возгорание.

Шахта "Распадская" - лидер по производству коксующегося угля в России, входит в десятку крупнейших угольных шахт мира. Балансовые запасы предприятия составляют более 1 млрд т угля марки "ГЖ", который характеризуется высоким показателем спекаемости, обладает низкой зольностью и востребован на отечественном и зарубежных рынках. После обогащения на фабрике "Распадская" концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии.

Шахта "Распадская" находится под управлением ООО "РУК", которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО "Распадская" и ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" (входят в состав ЕВРАЗа).

ПАО "Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области Российской Федерации: три шахты, один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ.



"AK&M" от 05.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100