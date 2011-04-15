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05/03/2018
15:15

Кабмин предлагает освободить от НДФЛ пособия при рождении детей

Госдуму поступил проект федерального закона "О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", подготовленный Правительством. Законопроект направлен на усиление мер материальной поддержки семей, имеющих детей, и на сохранение позитивных демографических тенденций в стране. Об этом говорится в сообщении Госдумы.

Напомним, что с 1 января 2018 года были введены дополнительные меры государственной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, а также соцвыплаты из средств материнского капитала за рождение (усыновление) второго ребенка.

Так как данный доход имеет социальную направленность, Правительство предлагает не облагать эти выплаты налогом и внести в статью 217 Налогового кодекса изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых НДФЛ.

"AK&M" от 05.03.2018
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