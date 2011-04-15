Объём кредитования сезонных полевых работ вырос на 49.3% до 72.58 млрд руб.

Общий объём выданных кредитных средств на проведение сезонных полевых работ по состоянию на 1 марта составил 72.58 млрд руб., что на 49.3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщил Минсельхоз.



В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на 66.88 млрд руб. (+50.2%), Сбербанк - 5.7 млрд руб. (+40.1%).



В 2017 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ выдано кредитных ресурсов на 317.02 млрд руб., в том числе Россельхозбанк выдал 270.87 млрд руб., Сбербанк - 46.15 млрд руб.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ в 2017 году составила 1.8 млрд руб. против 0.5 млрд руб. годом ранее.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла на 44% до 576.3 млрд руб. В III квартале чистая прибыль банка составила 224.1 млрд руб., увеличившись в 1.6 раза в годовом выражении. Чистые процентные доходы Сбербанка по МСФО за девять месяцев выросли на 6.1% до 1.069 трлн руб., чистые комиссионные доходы - 276.2 млрд руб.



"AK&M" от 05.03.2018