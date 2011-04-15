Microchip Technology собирается приобрести Microsemi за $10.15 млрд

Компания Microchip Technology Incorporated, ведущий производитель решений на основе микроконтроллеров, цифро-аналоговых, аналоговых устройств и Flash-IP, и Microsemi Corporation, ведущий поставщик полупроводниковых решений, объявили о подписании окончательного соглашения, по условиям которого Microchip приобретёт акции Microsemi по цене $68.78 за штуку, с оплатой денежными средствами. Об этом говорится в пресс-релизе Microchip.



Стоимость акционерного капитала в рамках сделки оценена примерно в $8.35 млрд, общая стоимость предприятия составляет около $10.15 млрд, с учётом денежных средств и инвестиций и без учёта долга по состоянию на конец 2017 года.



Как ожидается, сделка непосредственно увеличит величину чистой прибыли на акцию Microchip по non-GAAP. Основывясь на текущей информации, Microchip оценивает величину синергии на третий год после сделки в $300 млн.



Предусматривается следующая структура финансирования сделки: денежные средства на сумму около $1.6 млрд с баланса объединённой компании, ресурсы в рамках текущей кредитной линии Microchip (около $3 млрд), новые заимствования (примерно $5 млрд ) и промежуточный кредит ($0.6 млрд денежными средствами).



Сделка единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. Её завершение ожидается во II квартале 2018 календарного года после получения одобрения акционеров Microsemi, разрешения регуляторов и выполнения других условий.







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