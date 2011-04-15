Продажи АвтоВАЗа в январе-феврале выросли на 33.2% до 48.406 тыс. автомобилей LADA

Продажи ПАО "АвтоВАЗ" на российском рынке в январе-феврале 2018 года выросли на 33.2% до 48.406 тыс. автомобилей LADA по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



В феврале 2018 года в России было продано 27.401 тыс. автомобилей LADA, что на 37% больше, чем в феврале 2017 года.



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год. Продажи АвтоВАЗа на российском рынке в 2017 году выросли на 17% до 311.588 тыс. автомобилей LADA по сравнению с годом ранее.



Основным акционером АвтоВАЗа является СП Alliance Rostec Auto B.V. На конец 2016 года 73.3% Alliance Rostec Auto B.V. было у Renault s.a.s., 17.55% - у госкорпорации "Ростех", 9.15% - у Nissan International Holding B.V.



Чистый убыток группы "АвтоВАЗ" по МСФО в 2017 году сократился в 4.63 раза до 9.662 млрд руб. с 44.779 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 22.02% до 225.648 млрд руб. со 184.931 млрд руб., операционный убыток уменьшился в 63.16 раза до 643 млн руб. с 40.61 млрд руб., убыток до налогообложения - в 4.78 раза до 10.063 млрд руб. с 48.057 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в 2017 году сократился в 2.86 раза до 12.384 млрд руб. с 35.467 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 23.08% до 233.826 млрд руб. со 189.974 млрд руб., убыток от продаж уменьшился в 15.07 раза до 1.176 млрд руб. с 17.726 млрд руб., убыток до налогообложения - в 2.74 раза до 13.485 млрд руб. с 36.946 млрд руб.





"AK&M" от 05.03.2018