Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/03/2018
15:42

В работе VII Среднерусского экономического форума примет участие врио губернатора Воронежской области А.Гусев

В работе VII Среднерусского экономического форума примет участие врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.

В ходе работы СЭФ-2018 планируется подписание соглашения между Правительством Воронежской области и Администрацией Курской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

VII Среднерусский экономический форум пройдёт в Курске 8 июня 2018 года. Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и ТПП РФ.

Тема VII СЭФ - "На пути к экономике знаний" - станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвящённых человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, прорывным технологиям и цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.

СЭФ соберёт на своей площадке более 2.5 тыс. экспертов и участников. В работе форума традиционно примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.

В программе форума запланированы 12 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 7 тематических заседаний и 3 выставки, 2 конкурса.

Регистрация проводится на сайте http://www.sef-kursk.ru


"AK&M" от 05.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100