В работе VII Среднерусского экономического форума примет участие врио губернатора Воронежской области А.Гусев

В работе VII Среднерусского экономического форума примет участие врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.



В ходе работы СЭФ-2018 планируется подписание соглашения между Правительством Воронежской области и Администрацией Курской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.



VII Среднерусский экономический форум пройдёт в Курске 8 июня 2018 года. Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и ТПП РФ.



Тема VII СЭФ - "На пути к экономике знаний" - станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвящённых человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, прорывным технологиям и цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.



СЭФ соберёт на своей площадке более 2.5 тыс. экспертов и участников. В работе форума традиционно примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.



В программе форума запланированы 12 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 7 тематических заседаний и 3 выставки, 2 конкурса.



Регистрация проводится на сайте http://www.sef-kursk.ru





"AK&M" от 05.03.2018