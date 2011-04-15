ВТБ Страхование запускает новый продукт "Медицинский советник"

Компания "ВТБ Страхование" запускает новый страховой продукт "Медицинский советник", который представляет собой навигатор по системе обязательного и добровольного медицинского страхования. Об этом говорится в сообщении Группы ВТБ.



В рамках страхового продукта владелец полиса получает неограниченный доступ к консультационным услугам, связанным с медицинским обслуживанием, подбор клиники и врача, запись на приём и организацию лечения. Кроме того, полис включает три консультации онлайн или по телефону с профильными врачами для получения второго медицинского мнения в целях уточнения ранее поставленного диагноза или корректировки плана лечения. Полис также предусматривает лечение осложнений возникших в ближайший послеоперационный период.



Приобрести страховой полис "Медицинский советник" могут граждане в возрасте от 18 до 85 лет. Полисы доступны в двух вариантах в зависимости от объема услуг - за 5 и 12 тыс. руб. в год.



ООО СК "ВТБ Страхование" основано в 2000 году и входит в международную финансовую группу ВТБ.



Объём сборов ВТБ Страхования по РСБУ за 9 месяцев 2017 года превысил 58 млрд руб., что на 33% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Общий размер выплат страховой компании составил 8.4 млрд руб.



Чистая прибыль за 9 месяцев достигла 13.4 млрд руб., прирост по сравнению с 9 месяцами 2016 года составил 23%. Собственные средства компании увеличились до 30.5 млрд руб., прирост с начала года - почти 50%.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае. Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2017 года выросла в 3.8 раза до 67.7 млрд руб. В июле чистая прибыль составила 9.8 млрд руб., увеличившись в 4 раза в годовом исчислении. Чистые процентные доходы составили 39.8 млрд руб. в июле и 266.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 12.4% и на 10.1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2016 года. Чистые комиссионные доходы достигли 7.8 млрд руб. в июле и 50.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 8.3% и на 16.2%.



"AK&M" от 05.03.2018