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05/03/2018
15:35

Ингосстрах выплатил более 3.3 млн руб. за повреждённый трансформатор

СПАО "Ингосстрах" осуществило выплату более 3.3 млн руб. ООО "Башкирская сетевая компания" за повреждённый трансформатор. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Страховой случай произошёл летом 2016 года в Республике Башкортостан на электрической подстанции "Буйская" вследствие повреждения ввода 500 кВ на автотрансформаторе мощностью 167 МВА.

Имущество клиента было застраховано в Ингосстрахе по программе страхования промышленных и коммерческих предприятий с ответственностью "за все риски". Программа предусматривает защиту от пожара, удара молнии, стихийных бедствий, повреждений водой, наезда наземных транспортных средств, падения пилотируемых объектов, боя стекол, противоправных действий третьих лиц, а также от поломок или гибели оборудования и других рисков.

СПАО "Ингосстрах" сотрудничает с ООО "Башкирская сетевая компания" по программам имущественного страхования с 2012 года.

ООО "Башкирская сетевая компания" – создана в 2003 году решением ОАО "Башкирэнерго", является частью Единой энергетической системы России и обеспечивает транзит электрической энергии между Центральной частью России и Уралом. Компания эксплуатирует магистральные электрические сети 220-500 кВ общей протяжённостью более двух тыс. км, три подстанции 500 кВ и одиннадцать подстанций 220 кВ

Компания "Ингосстрах" выражает искренние соболезнования семьям погибших и готова в полном объеме исполнить свои обязательства в соответствии с российским законодательством.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.




"AK&M" от 05.03.2018
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