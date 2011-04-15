Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/03/2018
16:32

КуйбышевАзот привлёк кредитную линию Газпромбанка на 10 млрд руб.

КуйбышевАзот привлёк кредитную линию Газпромбанка на 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Срок кредитной линии - 10 лет, ставка - не более 10% годовых.
КуйбышевАзот направит привлечённые средства на финансирование инвестиционных проектов и рефинансирование ссудной задолженности.

ПАО "КуйбышевАзот" - одно из ведущих предприятий химической отрасли РФ. Создано в 1966 году. В настоящее время является головным в группе компаний "КуйбышевАзот", предприятия и подразделения которой работают в Самарской, Курской, Саратовской, Ульяновской, Ростовской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Мордовия, Германии, Китае и Сербии. Общая численность работающих 8.3 тыс. человек, на предприятии "КуйбышевАзот" (г. Тольятти) - 5.1 тыс. человек. Выручка компании за 2017 год по РСБУ составила 43 млрд руб.

"AK&M" от 05.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100