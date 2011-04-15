КуйбышевАзот привлёк кредитную линию Газпромбанка на 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Срок кредитной линии - 10 лет, ставка - не более 10% годовых.

КуйбышевАзот направит привлечённые средства на финансирование инвестиционных проектов и рефинансирование ссудной задолженности.



ПАО "КуйбышевАзот" - одно из ведущих предприятий химической отрасли РФ. Создано в 1966 году. В настоящее время является головным в группе компаний "КуйбышевАзот", предприятия и подразделения которой работают в Самарской, Курской, Саратовской, Ульяновской, Ростовской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Мордовия, Германии, Китае и Сербии. Общая численность работающих 8.3 тыс. человек, на предприятии "КуйбышевАзот" (г. Тольятти) - 5.1 тыс. человек. Выручка компании за 2017 год по РСБУ составила 43 млрд руб.



"AK&M" от 05.03.2018