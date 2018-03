Расторжение контрактов о транзите газа через Украину не повлияло на рейтинги Газпрома

S&P Global Ratings 5 марта 2018 года заявило о том, что рейтинги контролируемой государством компании ПАО "Газпром" (по обязательствам в национальной валюте: "BBB/Стабильный/A-2"; по обязательствам в иностранной валюте: "BBB-/Стабильный/A-3") остаются неизменными после объявления Газпромом о его планах начать судебную процедуру расторжения контрактов с Украиной о транзите и продаже газа, последовавшего за решением Стокгольмского арбитражного суда о том, что Газпром должен выплатить украинской компании ПАО "Нафтогаз" $2.56 млрд.



Насколько понимает S&P, несмотря на текущие разногласия, поставки газа через Украину в Европу будут продолжены. S&P всегда рассматривала транзит через Украину как существенный риск для кредитоспособности Газпрома. S&P полагает, что $2.56 млрд - сумма, вполне приемлемая для Газпрома, EBITDA которого составляло $29.2 млрд за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября 2017 года. Насколько понимает S&P, ЕС и Министерство энергетики Российской Федерации принимают участие в проходящих в настоящее время переговорах по транзиту.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 05.03.2018