Дайджест газеты "Ведомости" от 6 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 6 марта 2018 года.





НА ВЫБОРЫ ПО ЧЕКУ



Информировать о выборах президента начали предприятия торговли, транспорта и сферы услуг. Эксперты в успехе этой агитации не уверены.



К борьбе за явку избирателей на президентские выборы подключились магазины, бензозаправки, банки, кинотеатры и транспорт. Чаще всего это делается по просьбе Центризбиркома.



Одной из первых информировать избирателей начала розничная сеть "Магнит": на ее чеках появился призыв прийти 18 марта на выборы, а на кассах магазинов продают пакеты с логотипом кампании. О выборах напоминают чеки на автозаправках ООО "Лукойл-центрнефтепродукт" и табло электронного заказа сети Burger King, а в сети кинотеатров "5 звезд" ролики с призывом прийти на участки показывают перед сеансами. "Сбербанк-онлайн" и сайт Сбербанка рекламируют сайт "Госуслуги", предлагая выбрать участок для голосования, на выборы приглашают и банкоматы "ВТБ 24".





КАК УРАЛЬСКИЕ ЗАЩИТНИКИ ПУТИНА ПОЛУЧИЛИ ВАГОН ПОМОЩИ



Шесть лет назад рабочие "Уралвагонзавода" предложили Владимиру Путину помочь в борьбе с оппозицией. Однако спасать пришлось сам завод, оказавшийся на грани краха.



6 марта Владимир Путин планирует посетить УВЗ, где примет участие в форуме рабочей молодежи. Единственный в стране производитель танков стал символом поддержки Владимира Путина во время предвыборной кампании 2011-2012 гг., сопровождавшейся массовыми протестами. Начальник сборочного цеха военной техники Игорь Холманских во время прямой линии с президентом предложил, если милиция не справляется с митингами, выйти "с мужиками" и "отстоять свою стабильность, но, разумеется, в рамках закона".



Однако помощь в первую очередь понадобилась не президенту, а самому УВЗ. Символ российской оборонки погряз в долгах и оказался на грани краха.





ПОКУПКЕ - ВРЕМЯ, ДОСТАВКЕ - ЧАС



Девелопер "Ташир" потратит 0,5 млрд руб. на сервис доставки покупок из разных магазинов.



"Ташир" Самвела Карапетяна решил заняться разработкой приложений и онлайн-коммерцией. Группа инвестирует около 500 млн руб. за год в сервис заказа и доставки товаров из магазинов Save Time, рассказали "Ведомостям" представитель "Ташира" и гендиректор проекта Дмитрий Дорошенко.



По его словам, средства пойдут на развитие и оптимизацию технологического процесса, маркетинг, в том числе рекламу.



Основной бизнес "Ташира" - девелопмент и управление коммерческой недвижимостью. Российский Forbes в январе 2018 г. поставил "Ташир" с арендным доходом в $650 млн на 3-е место в рейтинге "Короли российской недвижимости". Но бизнес "Ташира" расширяется и диверсифицируется, в планах - проекты в непрофильных новых отраслях, говорит представитель группы: "Save Time - первый проект в области сервисных приложений".Приложение Save Time позволяет заказывать товары в сетях-партнерах.





КОГО ПОЗДРАВИТЬ С ЖЕНСКИМ ДНЕМ



8 марта будут поздравлять наших женщин, но прежде надо бы признаться им в двух грехах..



Первый: общество наше - сексистское. Второй: грехом это (почти) никто не считает. Вот мы задаем вопрос о шансах женщин и мужчин на продвижение по работе/службе. Большинство женщин (58%) говорят, что шансы выше у мужчин. Еще 37% полагают, что шансы "примерно равны". Среди мужчин о равенстве шансов говорят 47%, т. е. практически половина. А другая половина мужчин (46%) признает, что возможностей больше у них, у сильного пола. Но в обеих гендерных частях общества не найдется более трех человек из 100, кто рискнет сказать, что на работе женщинам продвинуться легче.



О том, что шансов на карьеру больше у мужчин, особенно внятно заявляют те, кто в этом уже достиг возможного, пенсионеры (64%, большинство - женщины). Про эти преимущества мужчин знают и молодые, у кого карьера еще впереди (57%).Итак, неравенство полов в сфере труда признано, но в списке главных проблем общества оно не фигурирует.





ICO С ПРИСТРАСТИЕМ



Как инвесторы выявляют мошеннические ICO.

В отсутствие единых правил проведения ICO инвесторы руководствуются собственными неформальными критериями выявления подозрительных размещений



Опасения понятны. По данным Tokendata, "умерло" чуть меньше половины прошедших в прошлом году ICO. Одним из самых явных плюсов ICO считается как раз простота привлечения денег. Ее же можно счесть и минусом, поскольку она существенно понижает порог выхода проекта на рынок.





ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ ГРУДИНИНА



Кандидат от КПРФ Павел Грудинин может быть снят с выборов президента. Это сильно ударит по явке, предупреждают эксперты.



У кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина на момент выдвижения были незакрытые счета в зарубежных банках, что может быть основанием для снятия его с выборов, заявил Центризбирком. Комиссия получила от ФНС ответ на запрос о счетах Грудинина в Швейцарии, сообщил в понедельник член ЦИК Александр Клюкин: "Швейцарские коллеги сообщили, что у Грудинина помимо двух счетов, о которых мы уже упомянули, были еще 11 счетов. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2017 г. у него было 13 счетов в швейцарском банке. 13 января Павел Николаевич представил нам заявление, что их нет, но мы не имеем подтверждающих документов, что их нет" (цитата по "Интерфаксу").





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 06.03.2018