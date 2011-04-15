Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 марта 2018 года



ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ТРЕБУЕТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАСТИ

В ОЭСР ПРЕДЛАГАЮТ ФЕДЕРАЦИЯМ СДЕЛАТЬ РЕГИОНЫ БОГАТЫМИ И ОТВЕТСТВЕННЫМИ





Глобализация в сочетании с информационными и наукоемкими технологиями несет вызовы традиционной структуре власти в государствах с многоуровневой системой управления, говорится в серии публикаций ОЭСР о налогово-бюджетном федерализме. Децентрализация, необходимая для эффективной социальной политики, должна сопровождаться пересмотром межбюджетных отношений и повышением финансовой дисциплины региональных и муниципальных властей, полагают исследователи.





КРЕДИТЫ ГОТОВЫ К ЭКЗАМЕНАМ

ГОСУДАРСТВО ВНОВЬ ГОТОВО ПОДДЕРЖАТЬ СТУДЕНТОВ НЕВЫСОКОЙ СТАВКОЙ



Российские студенты вновь получат доступ к образовательным кредитам уже со следующего учебного года. Правительство утвердило новые правила господдержки образовательного кредитования. Напомним, предусмотренная законом "Об образовании" программа субсидирования не действовала в России более года "в связи с оптимизацией". В Минобрнауки сообщили, что "кредиты останутся максимально доступными", ведомство ведёт переговоры о сотрудничестве со Сбербанком. В банке заявили, что ожидают роста числа заёмщиков.





СКОРОСТЬ ПРОВЕРЯТ НА ТОЧНОСТЬ

ГОСТ ДЛЯ ПРИДОРОЖНЫХ КАМЕР БУДЕТ ПЕРЕСМОТРЕН



Государственный стандарт требований к камерам фотовидеофиксации нарушений ПДД будет пересмотрен. Текущая редакция ГОСТа, принятая два года назад, не устраивает участников рынка и экспертов. Одна из компаний-производителей дорожных комплексов попыталась даже оспорить нормы в Верховном суде (ВС), но потерпела неудачу. Поправки тем не менее будут внесены по инициативе Росстандарта, известно, что они будут касаться в том числе вопросов погрешности камер при измерении скорости.





РОДСТВЕННИКА ОЛЕГА МИХЕЕВА ОСВОБОДИЛИ С ПЯТОЙ ПОПЫТКИ

БАСМАННЫЙ СУД УСТАНОВИЛ, ЧТО ПЛЕМЯННИК ЭКС-ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ГОД ПРОСИДЕЛ БЕЗ УГОЛОВНОГО ДЕЛА





Как стало известно "Ъ", после исчезновения экс-депутата Госдумы Олега Михеева, чье уголовное дело о мошенничестве на 2,1 млрд руб. должно было слушаться в Волгограде, на свободу вышел его племянник - предприниматель Виталий Попов, обвиняемый в отмывании денег, похищенных дядей. Фактически Басманный райсуд признал, что господин Попов, которому он четыре раза продлевал срок ареста, незаконно просидел в СИЗО почти год.





ДЕНЬГИ ГЛУХИХ ЗАТЕРЯЛИСЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

СУДЯТ ИНВЕСТОРА, ОБМАНУВШЕГО ВКЛАДЧИКОВ ИЗ ДВУХ СТРАН



В Мещанском райсуде Москвы началось рассмотрение дела основателя инвестхолдинга Thor Group Олега Батраченко. Ему вменяется в вину 100 эпизодов мошенничества со средствами вкладчиков из России и Казахстана, которым обещали высокую доходность от инвестиций в России и США. Сами потерпевшие, а среди них оказалась целая группа глухонемых, утверждают, что господин Батраченко кинул тысячи людей на миллиарды.





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"AK&M" от 06.03.2018