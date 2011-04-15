Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/03/2018
11:55

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил 12 кандидатов в новый состав

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил 12 кандидатов на 11 мест в свой новый состав для избрания на собрании акционеров. Об этом говорится в сообщении компании.

Новым кандидатом в члены совета директоров стал глава ЛУКОЙЛ-Коми Александр Лейфрид. Все остальные кандидаты являются действующими членами совета.

Таким образом, кроме А.Лейфрида в список кандидатов включены: Вагит Алекперов, Виктор Блажеев, Тоби Гати, Валерий Грайфер, Игорь Иванов, Равиль Маганов, Роджер Маннингс, Ричард Мацке, Иван Пикте, Леонид Федун и Любовь Хоба.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", за девять месяцев 2017 года по МСФО составила 298.3 млрд руб., что на 86.2% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Свободный денежный поток за девять месяцев 2017 года увеличился на 16.6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 194.1 млрд руб.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в первом полугодии 2017 года по РСБУ выросла более чем в два раза до 115.607 млрд руб. Выручка компании составила 103.374 млрд руб. по сравнению со 132.822 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. Прибыль от продаж составила 78.939 млрд руб. против 114.094 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 06.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100