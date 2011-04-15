Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил 12 кандидатов в новый состав

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил 12 кандидатов на 11 мест в свой новый состав для избрания на собрании акционеров. Об этом говорится в сообщении компании.



Новым кандидатом в члены совета директоров стал глава ЛУКОЙЛ-Коми Александр Лейфрид. Все остальные кандидаты являются действующими членами совета.



Таким образом, кроме А.Лейфрида в список кандидатов включены: Вагит Алекперов, Виктор Блажеев, Тоби Гати, Валерий Грайфер, Игорь Иванов, Равиль Маганов, Роджер Маннингс, Ричард Мацке, Иван Пикте, Леонид Федун и Любовь Хоба.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", за девять месяцев 2017 года по МСФО составила 298.3 млрд руб., что на 86.2% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Свободный денежный поток за девять месяцев 2017 года увеличился на 16.6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 194.1 млрд руб.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в первом полугодии 2017 года по РСБУ выросла более чем в два раза до 115.607 млрд руб. Выручка компании составила 103.374 млрд руб. по сравнению со 132.822 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. Прибыль от продаж составила 78.939 млрд руб. против 114.094 млрд руб. годом ранее.







"AK&M" от 06.03.2018