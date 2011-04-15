РЖД завершили проходку второго Байкальского тоннеля

Гендиректор - предправления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров 5 марта принял участие в работе Съезда Союза транспортников России. Как сообщает пресс-служба компании, в рамках съезда в режиме телемоста была завершена проходка второго Байкальского тоннеля.



Второй Байкальский тоннель - важнейший объект программы модернизации БАМа и Транссиба. Всего строителями пройдено 6682 м тоннеля. На объекте было задействовано 1.5 тыс. человек и более ста единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств.



После запуска нового тоннеля в эксплуатацию пропускная способность участка увеличится в 2.5 раза до 32.4 млн т грузов в год, что позволит освоить дополнительные и перспективные объёмы перевозок продукции отечественной промышленности. Новый Байкальский тоннель является частью первоочередных мероприятий по развитию Восточного полигона железных дорог, которые РЖД реализуют по поручению Правительства РФ.



Благодаря реализации данного проекта провозная способность ряда участков Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей уже выросла более чем на треть с момента начала строительства в 2013 году.



Ожидается, что к 2020 году объём перевозок в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока увеличится по сравнению с уровнем 2012 года на 66.8 млн т до 124.9 млн т (то есть, фактически удвоится).



С начала строительства было модернизировано почти 4.9 тыс. км железнодорожного пути, введены в постоянную эксплуатацию 30 станций, 21 разъезд, 151 км дополнительных главных путей, 36 тяговых подстанций, 55 малых мостов и большой мост через реку Бурея, реконструированы Кипарисовский и Облученский тоннели, построены 24 жилых дома для работников.



Всего в 2013-2017 годах выполнено работ на сумму 299.3 млрд руб. При этом за счёт принятых технических и технологических решений, технологического и ценового аудита РЖД удалось сэкономить 16.6 млрд руб.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 9 месяцев 2017 года по РСБУ выросла на 61.83% до 54.807 млрд руб. с 33.868 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.16% до 1.254 трлн руб. с 1.171 трлн руб., прибыль от продаж - на 30.63% до 133.565 млрд руб. со 102.248 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 41.59% до 85.107 млрд руб. с 60.109 млрд руб.



"AK&M" от 06.03.2018