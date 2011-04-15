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06/03/2018
11:20

O1 Group продает свой девелоперский бизнес

O1 Group заключила соглашение с Laysa Group о продаже своего пакета в компании O1 Properties Ltd. Об этом сообщает пресс-служба O1 Group.

Сделка структурирована через продажу компании-акционера и закроется после получения соответствующего разрешения от Федеральной антимонопольной службы и согласования кредиторов.

Частью условий и стоимости сделки является обязательство Laysa Group по погашению кредита O1 Group перед Московским кредитным банком на 25 млрд руб.

Дмитрий Минц, в данный момент занимающий пост председателя правления O1 Properties Management Ltd уходит со своего поста, на эту должность будет назначен Баграт Газарян. При этом Д.Минц остается на посту председателя совета директоров O1 Properties Limited.

O1 Properties является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве.

Laysa Group является одним из лидеров рынка рекламы России. В арсенале компании более 500 тыс. постоянно действующих рекламных носителей на вокзалах, МЦК, пригородных платформах, в электропоездах, поездах дальнего следования и в полосе отвода железных дорог.


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