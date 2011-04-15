Позитив от повышения рейтинга S&P сошел "на нет", полагают аналитики

Позитив от повышения странового рейтинга агентством S&P быстро сошел "на нет", индекс ММВБ вернулся к уровню 2300 - середине торгового диапазона последнего времени. Следующие события, которые могут оказать существенное влияние на котировки, произойдут во второй половине марта, это и выборы Президента РФ и заседания ФРС США и ЦБ РФ. До того предстоит лишь экспирация срочных контрактов на следующей неделе, что может внести оживление. Об этом говорится в комментарии управляющего активами ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Александра Баулина.



Индекс ММВБ вернулся к своим средним значениям, где может провести всю предстоящую неделю, что не отменяет движений в отдельных акциях.



Из корпоративных новостей можно выделить плохую отчетность Мосбиржи за 2017 год и хорошую за февраль 2018 года, что в целом поддержало котировки. Неплохо подрос на среднем отчете Аэрофлот, однако, все что выше 150 руб. это, скорее, фиксация, чем покупка, полагает аналитик.



Среднесрочный негатив для Газпрома представляет решение Стокгольмского арбитража, проходящий сегодня совет директоров с включением в повестку дня возможности обратного выкупа, может временно поднять котировки до 143-145 руб., где можно зафиксировать прибыль и ждать 130 руб. для новых покупок.





"AK&M" от 06.03.2018