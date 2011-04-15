Котировки Brent выросли после выхода отчета Международного энергетического агентства, пересмотревшего прогноз спроса на ближайшие 5 лет в сторону повышения, что несколько компенсировало другую оценку агентства, а именно рост добычи сланцевой нефти в США. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.



Дополнительную поддержку оказывает встреча представителей ОПЕК с американскими сланцевыми компаниями в Хьюстоне, после которой появилась надежда, что стороны смогут достичь согласия.



Аналитик отмечает неопределенность американских пошлин на сталь, которые могут оказаться не более чем разменной монетой в политической игре Д.Трампа.



На этом фоне ожидается снижение опасений по поводу начала новой торговой войны, что может поддержать спрос на рисковые активы. В то же время аналитики по-прежнему прогнозируют пониженные торговые обороты и некоторую фиксацию прибыли в преддверии праздников в России.





"AK&M" от 06.03.2018