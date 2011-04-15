Капитализация российских банков отстает от показателей банков других стран, S&P

Для того, чтобы средний уровень достаточности капитала 30-ти крупнейших российских банков стал сопоставим со среднемировым уровнем, банкам требуется около 5.5 трлн руб. ($100 млрд). Об этом сообщается в отчете S&P Global Ratings.



"В 2016-2017 годах показатели капитализации, измеряемые коэффициентом капитала, скорректированного с учетом риска (risk-adjusted capital - RAC), у крупнейших российских банков несколько улучшились благодаря восстановлению чистой процентной маржи и низким темпам роста, - подчеркивает кредитный аналитик S&P Global Ratings Дмитрий Назаров, - однако остались невысокими по сравнению с уровнем принимаемого риска и более низкими, чем у большинства рейтингуемых S&P Global Ratings банков в других странах".



Кроме того, на конец 2017 года показатели капитализации банковской системы были еще ниже с учетом отрицательной величины собственного капитала Рост Банка, Промсвязьбанка и Бинбанка в размере около 500 млрд руб., или 5.5% капитала банковской системы, на конец 2017 года.



Показатели капитализации российских банков остаются более низкими в сравнении с показателями сопоставимых банков во многих развитых и развивающихся странах, подчеркивает S&P.



При этом в последние два года показатели капитализации крупнейших российских банков несколько улучшились благодаря повышению регулятивных требований к капиталу, низким темпам роста кредитования и восстановлению показателей прибыльности.



Несколько крупных частных банков не признали убытки за прошлые периоды своевременно и в том порядке, как это следовало бы сделать, что повлекло искажение размера капитала банковского сектора в прошлые годы. S&P не исключает возможность того, что этот фактор продолжит оказывать негативное влияние на показатели капитализации сектора в 2018-2019 годов.



Аналитики ожидают, что повышение требований к размеру капитала (Basel III) продолжит сдерживать рост активов многих банков и, как следствие, останется одним из факторов, поддерживающих показатели достаточности капитала банковской системы.



S&P не прогнозирует существенного улучшения показателей капитализации банков в ближайшие два года, поскольку считает, что возможность дальнейшего роста рентабельности в секторе и возможность предоставления финансовой поддержки ограниченны.





"AK&M" от 06.03.2018