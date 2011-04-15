Запасы алмазов группы АЛРОСА в 2017 году увеличились почти до 1.2 млрд карат

Группа АЛРОСА, крупнейшая в мире по объёму добычи алмазов, подвела итоги геологоразведочной деятельности в 2017 году. Объём общих запасов алмазов с учётом разведываемых месторождений в соответствии со стандартами ГКЗ увеличился за год на 57.8 млн карат (без учёта погашения запасов). По состоянию на 1 января 2018 года он составил 1.182 млрд карат. На выполнение геологоразведочных и эксплоразведочных работ в 2017 году АЛРОСА направила в общей сложности почти 8 млрд руб. Одновременно в компании стартовала реформа геологоразведочного комплекса, направленная на повышение его эффективности. Об этом говорится в сообщении компании.



В 2017 году АЛРОСА и её дочерние общества выполняли геологоразведочные работы на территории Республики Саха (Якутия), в Архангельской области и Анголе (концессия "Кванго"). В России геологоразведочные работы были сфокусированы в 8 наиболее перспективных районах, 7 из которых расположены в Якутии. В частности, АЛРОСА вела поиски алмазоносных кимберлитов в южных районах Западной Якутии, оценочные работы на трубке "Сюльдюкарская", на россыпях Среднемархинского и Малоботуобинского районов.



Прирост запасов связан с разведкой и оценкой глубоких горизонтов трубки "Интернациональная" (в интервале глубин 1190-1650 м), подсчётом запасов глубоких горизонтов трубки "Юбилейная" (до горизонта -680 м), а также завершением оценочных работ по 3-й очереди погребенной россыпи Нюрбинская.



Дочерняя компания АЛРОСА, АО "Алмазы Анабара", завершила поисковые и оценочные работы по объектам "Хара-Масская площадь" и "Малая Куонамка", а также разведку на участках недр "Лясегер-Юрях" и "Очуос". АО "Нижне-Ленское" подготовило отчёт с подсчётом запасов по объекту "Биллях-притоки-3".



В 2017 году в соответствии с решением Наблюдательного совета, АЛРОСА осуществила первый этап реформы своего геологоразведочного комплекса. На базе четырех геологоразведочных подразделений, работавших по территориальному признаку, были сформированы три специализированных центра компетенций: геологоразведочный, горно-буровой, а также научно-аналитический. Цель этих изменений - устранить дублирование административно-управленческих функций, усилить роль Службы главного геолога в геологоразведочном комплексе группы АЛРОСА.



Также был выполнен аудит проектов в области геологоразведки: проекты на территориях с низким потенциалом остановлены, работы в перспективных районах, напротив, интенсифицированы.



"Реформа геологоразведочного комплекса должна способствовать его оптимизации и повышению эффективности, исключить дублирующие функции, повысить оперативность управления, снизить затраты. Аккумуляционный эффект от этих изменений, по нашим оценкам, составит более 300 млн руб. в год при сохранении темпов геологоразведочных работ. При этом стратегическая цель геологоразведки - эффективное восполнение и повышение качества минерально-сырьевой базы - остаётся неизменной", - говорит главный геолог ПАО АК "АЛРОСА" Константин Гаранин.



Результаты работы геологоразведочного комплекса АЛРОСА в 2017 году будут рассмотрены на заседании правления компании 15 марта.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению со 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.



"AK&M" от 06.03.2018