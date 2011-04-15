РСХБ снижает ставку по потребительским кредитам до 13.5%

Россельхозбанк запускает потребительский кредит по фиксированной ставке - 13.5%. Об этом говорится в сообщении банка.



Для работников бюджетных организаций ставка дополнительно снижается и составляет 12.5%.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ в 2017 году составила 1.8 млрд руб. против 0.5 млрд руб. годом ранее.





"AK&M" от 06.03.2018